رشق, الشرطة, بالحجارة, خلال, شجار, في, راس, العين, واعتقال, مشتبه,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: منتصف الليلة ، في بلدة راس العين، وقع شجار بين عائلتين حيث القيت الحجارة نحو سيارات شرطة التي وصلت الى المكان لتهدئة الوضع.

افراد الشرطة قاموا بفض المتشاجرين والقوا القبض على مشتبه لتورطه في الشجار.متوقع توقيف مشتبهين اضافيين في القضية.