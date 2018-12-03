تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور وفيديو - افتتاح سوق الميلاد الثامن عشر في بيت لحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افتتحت بلدية بيت الحم، ومركز السلام، امس الأحد، سوق الميلاد الثامن عشر، في ساحة المهد وسط بيت لحم، استعدادا لانطلاق فعاليات واحتفالات أعياد الميلاد.



وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لـ "وفا"، إن 24 وفدا من المدن المتوأمة مع بيت لحم شاركوا في إضاءة شجرة الميلاد، متمنيا لفلسطين ولشعبنا موسما ميلاديا سعيدا، وأن يحل السلام على العالم.


ووجه سلمان نداء للعالم من الحجاج والزوار بالحضور الى مدينة المسيح، ومشاركة اهلها وسكانها في احتفالات اعياد الميلاد.


من جانبها، أشارت مديرة مركز السلام رانيا البندك، إلى أن هذا السوق يضفي في كل عام بهجة العيد قبل موعده، لافتةً إلى أن مردوده سيعود على برامج خاصة للأطفال في بيت لحم من خلال مؤسسات وفعاليات يتم تنفيذها في مركز السلام بالمدينة.


وأبدى كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بيت لحم الاب عيسى ثلجية استمتاعه بأجواء الفرح التي تلف مدينة بيت لحم، رغم كل الظروف التي تحيط بها من حصار وهذا دلالة واضحة على عظمة المدينة واهلها.


واعتبر أن أعياد الميلاد فرصة لتجديد المحبة والسلام والوحدة من أجل مستقبل أفضل، متمنيا أن يحل العام 2019، وقد تحررت فلسطين من الاحتلال.


من جانبه، قال أحد المغنيين المشاركين في حفل سوق الميلاد ميلاد فاتولا أن بيت لحم لها رونقا خاصا في احتفالاتها بميلاد المسيح، تضفي المحبة والسلام والتسامح بين الناس، "وتخلق أجواء رائعة لا نجدها سوى في هذه المدينة".


وقال أبو جريس من سكان بيت لحم، أنه حرص على القدوم للسوق برفقة عائلته كما كل عام للاستمتاع بالفقرات الفنية للسوق، والتعرف على البضائع الجديدة التي تأتي من ثقافات مختلفة.


وشارك في السوق 16 دولة أجنبية هي: بلحيكا، والسويد، والنرويج، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وبولندا، واليونان، وروسيا، وارمينيا، واسبانيا، ومصر، وفرنسا، والتشيك، إضافة إلى بعض المؤسسات والجمعيات الفلسطينية عرضت مأكولات خاصة بعيد الميلاد


 وسادت أجواء من البهجة على وجوه المحتفلين، الذين اعتبروا هذا السوق فرصة لشراء مستلزمات العيد.




كلمات متعلقة

صور, وفيديو, -, افتتاح, سوق, الميلاد, الثامن, عشر, في, بيت, لحم,
- عبلين

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عامابوكيمون جو بحث فتاة قاصر مستشفى كسر جمجمة كرمئيل نزيف مخ سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين مصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر مصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة هدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com