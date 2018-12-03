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نتنياهو سيلتقي هذا المساء وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل. سيغادر رئيس الوزراء البلاد بعد عدة ساعات من الآن. تم تحديد اللقاء الأسبوع الماضي حيث سيناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي التطورات الإقليمية. سيرافق رئيس الوزراء كل من رئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي وسكرتيره العسكري.





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