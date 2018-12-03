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القاء عبوة على بيت في ساجور دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات تعرض بيت مواطن (60 عاما) في قرية ساجور فجر اليوم الاثنين لالقاء عبوة من قبل مجهول .


وقد اسفر الحادث عن اضرار في المكان دون اصابات تذكر .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .
القاء عبوة على بيت في ساجور دون اصابات




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