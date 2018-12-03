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الأبيض أكثر إبهاراً على جسد نادين نسيب نجيم.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حضرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فعالية خاصة بمنتج نسائي تجميلي، تمثل وجهاً إعلانياً له بطلّة مشرقة، بدت فيها أكثر جاذبية وأناقة.



على هامش الفعالية، خضعت ملكة جمال لبنان السابقة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، نشرت لقطات منها، وظهرت فيها متألقة بـJumpsuit كلاسيكية بيضاء، اعتلت بها عرش الأناقة، ولاقت طلّتها اعجاب متابعيها، خاصة مع اختيارها ماكياج ناعم، أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة كلاسيكية اكملت بها أناقة إطلالتها.


من ناحية أخرى، تستعد نادين نسيب نجيم للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين قصي خولي، ومعتصم النهار، ومن المنتظر أن يبدأ تصوير العمل مع بداية العام الجديد.


يذكر أن أخر أعمال نادين، هو مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.




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