تبحث شرطة نيويورك عن رجل أوقع عن طريق الخطأ خاتم خطبته في شبكة الصرف الصحي عندما قدم عرضا للزواج إلى حبيبه، حسبما ذكرت إدارة الشرطة في حسابها على تويتر في بيان البحث والتحري عنه.وقالت الشرطة في بيان التحري عن العريس السيئ الحظ، بعد العثور على الخاتم: "نبحث عنه لأنه أوقع خاتم عروسه في مجاري ميدان التايمز! هي قالت له نعم، فطار من السعادة للغاية لدرجة أنه أوقع الخاتم في شبكة الصرف الصحّي".وأضافت: "قام عناصرنا بتنظيف هذه القطعة من المجوهرات، وحتى مسحها من كل الأوساخ، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من إعادتها إلى الزوجين السعيدين".