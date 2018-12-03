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تعيين القدومي محافظاً لشرطة الخليل ونقل أبو الرب لإدارة الجودة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعلن قائد الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، اليوم الأحد، عن إجراء التنقلات التالية في جهاز الشرطة.



وقرر عطا الله نقل اللواء نقل أحمد أبو الرب من منصبه كمحافظ لشرطة الخليل إلى مرتب إدارة الجودة الشاملة، ويُعين مديراً للإدارة.


وجرى نقل عبد اللطيف القدومي إلى محافظة الخليل وتعينه مديراً لشرطة محافظة الخليل بدلاً من منصبه في شرطة محافظة جنين.




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