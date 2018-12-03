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الأردن.. القصر يصادق بشكل نهائي على مشروع قانون الضريبة المثير للجدل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صدق الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، ليبدأ سريانه مطلع العام المقبل.



ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد مرسوم المصادقة على القانون الذي تشير مادته الأولى إلى أنه يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2019.


وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب العاهل الأردني في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك.


ونصت الموافقة الملكية: "نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم، بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة".


والاثنين الماضي وافق مجلس الأعيان الأردني على مشروع القانون المذكور بعد أن صادق عليه مجلس النواب في 18 نوفمبر.




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