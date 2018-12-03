طهران, تتحدى, واشنطن.., وتواصل, تطوير, الصورايخ,

قالت رئاسة الأركان الإيرانية، اليوم الأحد، إن طهران ستواصل اختبار وتطوير الصواريخ، وذلك ردًا على واشنطن.

جاء ذلك في بيان لمتحدث رئاسة الأركان العميد أبو الفضل شيكارجي، بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن إيران انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي باختبارها صاروخًا باليستيًا متوسط المدى.وأشار المتحدث الإيراني إلى أن هدف اختبار إيران للصواريخ، زيادة قدرات الردع والدفاع للبلاد، مضيفا أن بلاده لا تطمع بمصالح أي دولة في المنطقة.وشدد على أن إيران "سواصل اختبار وأعمال تطوير الصورايخ، ولن تأخذ الإذن من أي بلد في هذا الأمر"، مؤكدا أن اختبار إيران للصواريخ "يمس الأمن القومي الإيراني وغير قابل للتفاوض".وحذّر شكارجي الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بعدم ارتكاب "خطأ استراتيجي".