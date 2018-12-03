الطقس-, ارتفاع, الحرارة, اليوم, وغدا, ,, وامطار, الاربعاء, والخميس,

اليوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة، وخلال ساعات الليل المتأخرة يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية والساحلية من البلاد، وخلال ساعات الليل يحتمل امتدادها لبعض المناطق الأخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق أحيانا.وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.