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الرئيس الفرنسي يطالب رئيس وزرائه محاورة المحتجين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 طلب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مساء اليوم الأحد، من رئيس وزراءه إدوار فيليب بأن يترأس اجتماعا غدا الاثنين، بحضور زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن السترات الصفراء، وذلك بعد احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الوقود، شارك فيها عشرات الآلاف من الفرنسيين تخللتها أعمال عنف.



وقالت قناة "بي.إف.إم" التي نقلت الخبر عن الإيليزيه بأن "إدوار فيليب سيتسقبل زعماء الأحزاب وممثلين عن السترات الصفراء وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها فرنسا أمس السبت والتي أدت لسقوط قتيل و263 جريحا".


وقالت الإيليزيه بأن "هذه المبادرة "تأتي ضمن رغبة السلطة "بالحوار" مع السترات الصفراء.




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