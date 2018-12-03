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امريكا تقصف سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 افاد مصدر عسكري سوري ان ضرارا مادية لحقت بموقع عسكري سوري بريف حمص بعد تعرضه لقصف من التحالف الأمريكي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر العسكري، قوله، ان "قوات التحالف الأمريكية أطلقت حوالي الساعة الثامنة ليلا عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة، واقتصرت الأضرار على الماديات".


وقصف طيران "التحالف الأمريكي" منذ إنشائه من خارج مجلس الأمن بقيادة واشنطن أكثر من مرة على مواقع للجيش السوري في منطقة التنف ومحيطها في البادية السورية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى وقوع خسائر مادية.




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