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اصابة شاب باطلاق نار في مدينة الطيرة



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وصل الى مستشفى مئير في مدينة كفار سابا شاب يبلغ من العمر 25 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة الطيرة مساء اليوم الاحد .


طواقم الاسعاف التابعة لمركز الرحمة الطبي قدمت الاسعافات الميدانية للشاب وقامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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