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الكشف عن سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية أن وفاة قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، غير ناجم عن تدخل خارجي.


وقالت المصادر، في حديث لقناة "CBS News"، إن المسؤولين في البنتاغون يعتبرون "أمرا واضحا" أن ستيرني قضى منتحرا.

وأعلنت البحرية الأمريكية، مساء أمس السبت، أن جثة ستيرني تم العثور عليها في مقر إقامته بالبحرين ولم تتضمن أي آثر لعنف خارجي.

وتولى ستيرني، مواطن مدينة إلينوي بولاية شيكاغو البالغ 58 عاما من عمره والذي انضم إلى الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982، منصبي قائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يوم 6 مايو 2018.

وكان تحت قيادة ستيرني 20 ألف شخص وهم من العسكريين بالقوات البحرية للولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده والمدنيين الذين عملوا على الأسطول الأمريكي.
الكشف عن سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط




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