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نجاح غير مسبوق لفيلم "شباب شياب" والمخرج ياسر الياسري و نجوم التمثيل في الخليج والوطن العربي‎



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بأكثر من خمسين صالة عرض سينمائية في الامارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان والعراق، عرض فيلم العائلة الكوميدي "شباب شياب" للمخرج العراقي ياسر الياسري، شاهداً نجاحات غير مسبوقة وإشادة عدد كبير من أهل الصحافة والإعلامي في الخليج العربي وعدد من الفنانين والمشاهدين الذين حضروه في جميع الدول التي بدأ العرض بها.


وكان لفيلم "شباب شياب" الذي خاض به مغمار البطولة الكوميدية كل من الممثلين النجوم سعد الفرج، سلوم حداد، منصور الفيلي، مرعي الحليان، فؤاد علي وليلى عبد الله وعبد الله الجنيبي، وعدد من الممثلين، عروض خاصة في كل من مدينة دبي بالإمارات، والكويت ومدينة بغداد بالعراق، بحضور ومتابعة المؤلف والمخرج ياسر الياسري، بالتعاون مع الجهة المنتجة "ايميجنيشن أبو ظبي" و شركة "تنوير"، حيث شهد عرضه الخاص في دبي بفندق "اتلانتس" في جزيرة النخلة، وبحضور أكثر من ثلاثمائة شخصية فنية وإعلامية تفاعلت مع الفيلم بشدة وأشادوا به جميعاً، وعقد له بحضور مجموعة من أبطال العمل والمخرج مؤتمراً صحافياً.

كما كان لعرضه الخاص بدولة الكويت صدى مشابه بين الحاضرين من الفنانين والإعلاميين، حيث عرض في أربع صالات سينما في آن واحد، وبتفاعل كبير في الحضور والمتابعة.
وحول العرض الخاص في مدينة بغداد في جمهورية العراق، فقد سجّل وشهد التجمع الأول من نوعه على مستوى العراق، بتنظيم مميز من مجلة "مشاهير العراق" بإشراف صباح الغريري، حيث تجمع أكثر من 150 فنان من أجل مشاهدة العرض، ودعم مخرجه العراقي ياسر الياسري، الذي يزور بغداد للمرة الاولى منذ 18 عاماً، وشهدت الصالة تصفيق إستمر لخمس دقائق بعد مشاهدتهم للفيلم الذي إعتبره الكثيرين متميزاً ومختلفاً عما قدم في السابق بالسينما الخليجية والعراقية.

كما كانت لعروضه "شباب شياب" في دور السينما بالمملكة العربية السعودية الصدى الأكبر والأوسع بين الجمهور، حيث نفذت جميع تذاكر العروض جميعهاً مدة أسبوعين متتالين، وهذا نجاحاً آخر يسجل لفيلم خليجي في المنطقة.

هذا وتميز الفيلم بأن شارة البداية لفيلم "شباب شياب" قد حملت صوت الفنان وليد الشامي غناءً، والذي قام بتصوير المقدمة في دبي.

هذا ومن الجدير بالذكر أن الفيلم عُرض في في مطلع العام الحالي 2018 في عدد الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية، وحقق جائزتين كأفضل فيلم، ليرفع بذلك إسم الإمارات عالياً في هذه المحافل الدولية على مستوى السينما الأمريكية.




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