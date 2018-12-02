المتابعة, تدعم, الاضراب, النسائي, العام, وتدعو, لإنجاحه,

تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على دعمها للإضراب النسوي العام، الذي ستشهده البلاد بعد غد الثلاثاء، احتجاجا على اهمال السلطات العنف والجرائم ضد النساء، في ظل استفحال الظاهرة، وتدعو إلى إنجاح الاضراب، بأوسع مشاركة فيه.

وهذا الاضراب بادرت له منظمات نسوية عامة في البلاد، بينها منظمات وجمعيات نسوية ناشطة في مجتمعنا العربي، ويشهد تفاعلا واسعا في جميع أنحاء البلاد.وتشيد لجنة المتابعة، بموقف اللجنة القطرية للرؤساء، القاضي بدعم الاضراب واعتباره يوما مدفوع الاجر للعاملات المشاركات في الاضراب. ودعت أيضا أماكن العمل، لدعم الاضراب، ودعم مشاركة الموظفات والعاملات في الإضراب في ذات اليوم، على أن يكون يوما مدفوع الأجر.وقالت المتابعة، إن نسبة جرائم قتل النساء الأكبر، قائمة في مجتمعنا العربي، لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون التفاعل في مجتمعنا أكبر. فأجهزة تطبيق القانون تهمل عن سابق إصرار، وبأوامر استراتيجية عليا، معالجة كل أشكال العنف المجتمعي والجريمة المنظمة، طالما أن طرفيها من العرب، بهدف تفتيت المجتمع. وتستفحل الظاهرة أكثر، في الجرائم ضد النساء لكونهن نساء. ومسؤوليتنا جميعا، وليس النساء وحدهن، أن نتصدى لهذا الإهمال المتعمد.