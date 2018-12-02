تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيلم " السلفي الأخير" يخاطب أولياء الأمور والشبيبة لمكافحة حوادث الطرق والمخدرات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انطلق في المركز الجماهيري – سينماتك  أم الفحم الفلم التربوي الاجتماعي الذي أنتجته مؤسسة حواس لصحة المجتمع ولأمان الاولاد والشبيبة تحت اسم " السلفي الأخير" ، والذي يتناول عدة جوانب من حياة الأبناء في سن المراهقة والمرحلة الثانوية، من بينها الدراسة، التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات، الرياضة، قضاء أوقات الفراغ وحوادث الطرق. 


 وأقيمت امسية احتفالية من قبل مؤسسة حواس، وقافلة النور، لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية ووزارة التربية والتعليم للعرض الاحتفالي للفلم، تمهيداً لإطلاقه في المدارس الثانوية بعد أن صادقت عليه وزارة التربية والتعليم ضمن العروض التوعوية والتربوية في المدارس. افتتحت الندوة بآيات عطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ يوسف ادريس، ثم كلمة الافتتاح من السيد طائي جبارين مدير مؤسسة حواس الذي استعرض ميلاد الفكرة ومراحل العمل والمجهود الذي بُذل من قبل كل الطاقم والرجال الداعمين، ثم جاءت كلمة كاتب السيناريو والمخرج المبدع ناظم شريدي الذي تطرق إلى المضمون والرسالة وتأثره من هذا الفلم الذي يُنتج لإنقاذ أبنائنا من الحوادث، بالإضافة إلى كلمة من الضيف النائب د.يوسف جبارين الذي أثنى بدوره على العمل وإقامة الأمسية والعرض الاحتفالي. 

بعد ذلك عُرض الفلم أمام الجمهور الذي ملأ القاعة ما بين أولياء أمور وشبان ورجال تربية، وتلته ندوة حوارية أدارتها عريفة العرض الاحتفالي الإعلامية إيمان القاسم سليمان، شارك فيها الدكتور محمود جبارين - أخصائي نفسي،  نادر اغبارية – عامل اجتماعي، الشيخ محمد أمارة، سائرة عابد المسؤولة القطرية للتربية للأمان والحذر على الطرق في وزارة التعليم، المحامي محمد فوزي محاجنة، ومسؤول مشروع الفلم طائي جبارين، وتناولت الندوة المحاور التي وردت في الفلم والعبرة منه في ظل أزمة التربية، العنف في المجتمع، علاقة الآباء والأبناء، الاوضاع النفسية التي يمر بها أبناء الشبيبة، قضاء أوقات الفراغ، مخاطر الإدمان، السياقة الحذرة، الجانب القانوني وفتح ملفات جنائية، والعبرة منه وكيفية تمريرها للطلاب بأسلوب شيق ومؤثر في ذات الوقت. 

وتم في الختام تقديم دروع تكريم لجميع من عملوا في الانتاج والتصوير وطواقم العمل، ومحمد صالح اغبارية مدير المركز الجماهيري الذي يستضيف النشاطات والفعاليات الهامة في المدينة. 

يجدر ذكره أن هذا الفلم تلقى مصادقة وزارة التعليم وبالتالي يمكن عرضه في المدارس والمراكز الجماهيرية والنوادي الشبابية. 




كلمات متعلقة

فيلم, ", السلفي, الأخير", يخاطب, أولياء, الأمور, والشبيبة, لمكافحة, حوادث, الطرق, والمخدرات,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق احتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير علاء خندقجي وفاة متأثرا جراحه اصابة حادث طرق الضفة اصلا الشرطة كفر كنا توقيف سيارات تفتيش بيوت المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com