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حيفا:اصابات خطيرة في حادث دهس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان 4 اشخاص اصيبوا في حادث دهس في مدينة حيفا بينهم شخصين وصفت جراحهم بالخطيرة.

 

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق. 

حيفا:اصابات خطيرة في حادث دهس




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