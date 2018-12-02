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الناصرة:الألاف يحتفلون بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس انطون



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفلت مدينة الناصرة مساء الاحد بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس انطون في  شارع بولس السادس (مقابل فندق الجليل).

اقيم الحفل في مركز القديس انطون في الناصرة.

 وياتي الاحتفال باضاءة الشجرة الليلة لتعلن الجمعية بهذا افتتاح الاحتفالات الرسمية والشعبية بعيد الميلاد المجيد. 

 اقيم الاحتفال بالتنسيق وبالتعاون مع بلدية الناصرة , بحضور رئيس البلدية علي سلام ولفيف من رجال الدين من جميع الطوائف .




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