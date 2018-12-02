اوعز رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن صباح اليوم الاحد بالسماح لكافة موظفي وموظفات الهستدروت الذين طلبوا المشاركة في الخطوة النضالية لمكافحة العنف ضد النساء، السماح لهم بالتغيب عن العمل في يوم الثلاثاء بعد غد دون ان يتم احتساب ذلك من أيام العطل للعمال.

وناشد نيسانكورن كافة ارباب العمل السماح للعمال والعاملات في أماكن العمل اللذين يودون المشاركة في الفعاليات والنشاطات المخطط لها يوم الثلاثاء، دون ان يتم المساس بالراتب الشهري.وقال رئيس الهستدروت حول هذا الموضوع :" النضال لمكافحة العنف ضد النساء ليس نضالا للنساء وحدهن، انما هو نضال للمجتمع بأكمله لذا انا ادعو كافة ارباب العمل والمشغّلين احترام إرادة العمال والسماح لهم بالمشاركة في التظاهرات والوقفات التضامنية المخطط لها يوم الثلاثاء".يشار الى انه وفي اعقاب امر أصدره رئيس الهستدروت بالتشاور مع رئيس نعمات فانه ابتداء من عام 2019 ستأخذ الهستدروت على عاتقها تمويل ملجأ محمي للنساء واطفالهن اللواتي تعرض للعنف، حيث سيعمل في اطار مركز "جليكمان" التابع لنعمات.