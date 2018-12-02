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الرئيسية | رياضة عالمية



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هولندا تصطدم بألمانيا في تصفيات يورو 2020..اليكم نتائج القرعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، التي أجريت اليوم الأحد، في العاصمة الأيرلندية دبلن، عن وقوع هولندا في مجموعة واحدة مع ألمانيا، كما تشهد التصفيات صدامًا قويًا بين إسبانيا والسويد.  ووقعت فرنسا بطلة العالم في مجموعة سهلة نسبيًا، فيما يتواجد منتخب البرتغال حامل اللقب في مجموعة صعبة مع أوكرانيا وصربيا. 

ويصطدم منتخب بلجيكا ثالث العالم بنظيره الروسي الذي قدّم مستويات لافتة في المونديال الماضي، في حين تبدو مهمة إنجلترا سهلة إلى حد ما في المجموعة الأولى.  ويشارك 55 منتخبًا في التصفيات القارية، حيث تم توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم 5 مجموعات، 5 منتخبات، بينما تتواجد 6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى.  وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:-   المجموعة الأولى إنجلترا التشيك بلغاريا مونتنيجرو كوسوفو   
لمجموعة الثانية البرتغال أوكرانيا صربيا ليتوانيا لوكسمبورج

المجموعة الثالثة هولندا ألمانيا أيرلندا الشمالية إستونيا بيلاروسيا

المجموعة الرابعة سويسرا الدنمارك أيرلندا جورجيا جبل طارق

المجموعة الخامسة كرواتيا ويلز سلوفاكيا المجر أذربيجان

المجموعة السادسة إسبانيا السويد النرويج رومانيا جزر فارو مالطة

المجموعة السابعة بولندا النمسا اسرائيل سلوفينيا مقدونيا لاتفيا

المجموعة الثامنة فرنسا أيسلندا تركيا ألبانيا مولدوفا أندورا

المجموعة التاسعة بلجيكا روسيا أسكتلندا قبرص كازاخستان سان مارينو

المجموعة العاشرة إيطاليا البوسنة والهرسك فنلندا   اليونان أرمينيا ليختنشتاين
هولندا تصطدم بألمانيا في تصفيات يورو 2020..اليكم نتائج القرعة




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