هولندا, تصطدم, بألمانيا, في, تصفيات, يورو, 2020..اليكم, نتائج, القرعة,

أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، التي أجريت اليوم الأحد، في العاصمة الأيرلندية دبلن، عن وقوع هولندا في مجموعة واحدة مع ألمانيا، كما تشهد التصفيات صدامًا قويًا بين إسبانيا والسويد. ووقعت فرنسا بطلة العالم في مجموعة سهلة نسبيًا، فيما يتواجد منتخب البرتغال حامل اللقب في مجموعة صعبة مع أوكرانيا وصربيا.

ويصطدم منتخب بلجيكا ثالث العالم بنظيره الروسي الذي قدّم مستويات لافتة في المونديال الماضي، في حين تبدو مهمة إنجلترا سهلة إلى حد ما في المجموعة الأولى. ويشارك 55 منتخبًا في التصفيات القارية، حيث تم توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم 5 مجموعات، 5 منتخبات، بينما تتواجد 6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى. وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:- المجموعة الأولى إنجلترا التشيك بلغاريا مونتنيجرو كوسوفولمجموعة الثانية البرتغال أوكرانيا صربيا ليتوانيا لوكسمبورجالمجموعة الثالثة هولندا ألمانيا أيرلندا الشمالية إستونيا بيلاروسياالمجموعة الرابعة سويسرا الدنمارك أيرلندا جورجيا جبل طارقالمجموعة الخامسة كرواتيا ويلز سلوفاكيا المجر أذربيجانالمجموعة السادسة إسبانيا السويد النرويج رومانيا جزر فارو مالطةالمجموعة السابعة بولندا النمسا اسرائيل سلوفينيا مقدونيا لاتفياالمجموعة الثامنة فرنسا أيسلندا تركيا ألبانيا مولدوفا أندوراالمجموعة التاسعة بلجيكا روسيا أسكتلندا قبرص كازاخستان سان مارينوالمجموعة العاشرة إيطاليا البوسنة والهرسك فنلندا اليونان أرمينيا ليختنشتاين