تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الساعة الذكية قد تطيل العمر.. وهذا هو السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت دراسة حديثة إن الساعات الذكية يمكن أن تساعد في إضافة عامين إلى حياتك.


وتكشف الأبحاث التي أجريت على 420 ألف بالغ، أن أولئك الذين يستخدمون جهاز تتبع اللياقة البدنية، مقترنين بنظام المكافآت، يقومون بما يقارب 5 أيام من النشاط الإضافي كل شهر، والتي يقول الباحثون إنها تترجم إلى عامين إضافيين من الحياة.

وبحسل صحيفة "ذا صن" أظهرت الدراسة أن أكبر التحسنات شوهدت بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن وأولئك الذين كانوا أقل نشاطا.

وحصل نحو واحد من كل خمسة مشاركين على ساعات آبل الذكية، كما قدمت خصومات من قبل شركة "Vitality" إذا بلغ المشاركون أهدافا معينة.

وظل جميع المشاركين نشطين لمدة أسبوعين تقريبا قبل بدء الدراسة، ووجد الباحثون أن هؤلاء الذين لديهم ساعات ذكية ارتفعت لديهم مستويات التمارين بنسبة الثلث على مدار عامين، وفقا للدراسة التي تعد الأكبر على الإطلاق في مجال التكنولوجيا الذكية وعلاقتها بالصحة.

ويقدر الباحثون أن النشاط الإضافي عزز متوسط العمر المتوقع للمستخدمين بسنتين إضافيتين.

ورحب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بهذه النتائج قائلا إن التكنولوجيا الذكية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الوقاية من الاعتلال الصحي.
وقال هانكوك: "يجب أن نبقى في طليعة التكنولوجيا الناشئة مثل الأدوية الرقمية لأن إمكاناتها هائلة للغاية"، وأضاف: "نحن أفضل حالا وأكثر صحة بسبب التقدم التكنولوجي".
وأشاد الكثيرون بنتائج الدراسة التي ستعزز استخدام التكنولوجيا في الوقاية من الأمراض بدلا من الوصول إلى مرحلة العلاج.
وساهمت الدراسة في فهم أعمق لكيفية تحفيز التكنولوجيا للناس على عيش حياة أكثر لياقة وصحة.
الساعة الذكية قد تطيل العمر.. وهذا هو السبب




كلمات متعلقة

الساعة, الذكية, قد, تطيل, العمر.., وهذا, هو, السبب,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة حريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةانتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء اصحابالقامة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com