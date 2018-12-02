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بلقيس تسجل نجاحاً كبيراً في حفل "مسقط" وتستعد لحفلات اليوم الوطني في دبي والعين



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نجاحاً كبيراً أضافته الفنانة بلقيس أحمد الى مشوارها الغنائي الفني، بعد النجاح الكبير في حفلها بمدينة مسقط بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني العماني المجيد، التي أحيته في مسرح المدينة بالعاصمة مسقط أمام الجمهور العماني الذي تجمهر واحتشد بالقاعة محتفلاً ومغنياً معها في جميع الأغنيات التي قدمتها، مؤكدة سعادتها بهذا النجاح المتميز والجديد مع الجمهور العماني، شاكرة حضورهم وتفاعلهم المنقطع النظير، ممتنة لشركة "سيمفوني إيفنتس" على التنظيم المختلف والمميز للحفل، وإظهاره بالصورة الراقية الذي ظهر بها أمام جميع الحضور.  وأبدت بلقيس فرحها الكبير بالتفاعل المتميز الذي رافقها الجمهور به خاصةً مع أغنيتها الجديدة "شوف لي حل" التي لم يمر عليها سوى أيام قليلة منذ طرحها، مما أكد نجاحها وتميزها والتي حملت توقيع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات محمد الجبوري وتوزيع ميثم علاء الدين، حيث حققت ما يقارب المليونين من المشاهدات في أول أيام عرضها عبر قناتها الرسمية باليوتوب".  هذا وتستعد بلقيس للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47 من خلال حفلين ستحيي الأول يوم 1 ديسمبر 2018، في مدينة العين على مسرح مدينة هيلي، لتتابع في اليوم التالي 2 ديسمبر حفلاً غنائياً في "دبي برج بارك" وسط مدينة دبي، حيث تتطلع بشغف لمواجهة جمهور مدينة العين ودبي إحتفالاً وفرحاً.





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