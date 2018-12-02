إقرار, قانون, لوقف, تمويل, علاج, المصابين, والأسرى,

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، قانونا يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية "شباص".

وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية.وقالت القناة 20 الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في السجون .وخلال مداولات لجنة العمل، التي قدمت خلالها بيانات مصلحة السجون فقد أظهرت أن فاتورة علاج "المخربين" تبلغ 40 مليون شيكل سنويا.وادعت عضو الكنيست بركاو، أن القانون من شأنه أن يردع الناس عن الانضمام إلى "المنظمات الإرهابية"، قائلة: نحن لا نعالج "الإرهابيين" بالمجان، فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات.