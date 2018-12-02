تعرفوا, على, تحدي, ومغامرة, تسلق, الصخر, والوديان, بالجيبات,

رحلة مغامرات يقيمها طاقم من سائقي الجيبات من نوع روبيكون كل من محمد كناعنه من عرابة ومنذر نعامنه ومن قلنسوه المرشد سامي قاسم كعادتهم كل يوم جمعة وكانت الرحلة هذا الاسبوع منطقة العفوله (وادي يسخر ووادي الجمل (منطقة بردلي ) الجيبات فريدة من نوعها مسارات فيها تحدي لمسارات صعبة لكنها فيها المتعة واصبحت نهج لا غنى عنه وخاصة في فصل الشتاء وفي المسارات السهلة يصطحبون عائلاتهم وخاصة لمسارات القرى المهجرة في الشمال والجنوب والنقب , نوع هذه الجيبات صنع اثناء الحرب العالمية للجيش الامريكي وتم تطويره لهدف المغامرات الحبلية والصخور هواية فيها الخطورة لكن لا غنى عنها .