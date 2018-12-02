الليلة:إضاءة, شجرة, الميلاد, في, مركز, القديس, انطون, بالناصرة,

تتابع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف الاستعدادات للاحتفال الكبير بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس انطون في شارع بولس السادس (مقابل فندق الجليل)، الذي سيقام اليوم الأحد (2.12.20108)الساعة الخامسة مساءً.

وهذه هي السنة الثامنة التي تبادر فيها جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف، وبالتعاون مع بلدية الناصرة بتنظيم احتفال كبير لإضاءة شجرة عيد الميلاد وحفل استقبال لعيد الميلاد المجيد بمشاركة أصحاب السيادة المطارنة، رئيس بلدية الناصرة، كهنة الرعايا، سرايا الكشاف، أعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف الكرام، وندعو جميع اهالي الناصرة لمشاركتنا هذا الحدث الهام. فكل عام وانتم بخير .