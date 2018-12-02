تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأسطورة فيرغسون ضحية تجسس طبي والسلطات تحقق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تجري السلطات البريطانية تحقيقا مع عدد من الأطباء والممرضين، بتهمة الاطلاع على معلومات طبية سرية خاصة بالمدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد.


وذكرت صحيفة "التايمز" أن الاستجواب شمل طبيبين ومستشارا كبيرا، بالإضافة إلى ممرضتين على الأقل، يعملون جميعا في مستشفى "سالفورد رويال"، حيث كان فيرغسون يتلقى العلاج بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين لم يكونوا ضمن فريق الإشراف على علاج فيرغسون، اطلعوا بشكل غير قانوني على السجلات الطبية للمدرب الأسطوري، بعد مراجعة أنظمة الحواسيب بالمستشفى.

ويعتقد المحققون أن الموظفين حصلوا على ملاحظات طبية سرية بشأن صحة فيرغسون لـ"إرضاء فضولهم الشخصي". واتصل مسؤولون في المستشفى بفيرغسون (76 عاما)، و"اعتذروا بلا تحفظ للمريض وعائلته"، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وقال الدكتور كريس بروكس، كبير المسؤولين الطبيين في المجموعة التي تدير المستشفى، إن "التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد تمكنوا من الوصول إلى سجل المريض إلكترونيا دون طلب أو تصريح للقيام بذلك".

وأوضح أنه تمت إحالة المتهمين في التجسس على بيانات فيرغسون الطبية إلى مكتب مفوض المعلومات، الذي يحقق في خروق محتملة لمبدأ حماية البيانات.

وأجرى فيرغسون عملية جراحية طارئة في مستشفى سالفورد رويال في 5 مايو الماضي، وغادرها في يونيو المنصرم، لمواصلة تعافيه في المنزل.

ووجه فيرغسون، عقب مغادرته المستشفى، رسالة شكر مسجلة للموظفين الذين أشرفوا على علاجه، قال فيها: "صدقوني، من دون هؤلاء الناس، الذين أعطوني عناية كبيرة، لم أكن أجلس هنا اليوم. شكراً لكم مني ومن عائلتي".

ويعد فيرغسون بين أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وتولى قيادة مانشستر يونايتد لفترة مستمرة بين 1986 و2013 قاده خلالها لعدد هائل من الألقاب.
الأسطورة فيرغسون ضحية تجسس طبي والسلطات تحقق




كلمات متعلقة

الأسطورة, فيرغسون, ضحية, تجسس, طبي, والسلطات, تحقق,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة قائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حنامسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام رصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com