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الناصرة تحتفل بتركيب شجرة الميلاد في ساحة البشارة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يستعد الوسط العربي عامة ومدينة الناصرة تحديدا لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.


في الناصرة تم صباح اليوم الاحد تركيب شجرة عيد الميلاد وذلك باجواء احتفالية , برعاية مجلس الطائفة الارثوذكسية .

وتم نصب الشجرة في ساحة قبالة كنيسة البشارة وذلك استعدادا لاضاءتها منتصف الشهر الجاري  , علما ان الشجرة والتي يبلغ ارتفاعها 30 مترا هي الاكبر في الشرق الاوسط.




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