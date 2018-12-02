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هبوعيل ام الفحم يكتسح عيروني طبريا برباعية ويتصدر لائحة الدوري



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حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، تحت الاضواء الكاشفة على ارضية استاد السلام في ام الفحم، ضمن مباريات الاسبوع الـ 11 لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية.


هذا وقدم لاعبو الاحمر الفحماوي مباراة رفيعة المستوى، وفوز مستحق وحصد نقاط المباراة الثلاث كاملة. وسجل للاحمر الفحماوي: معمر قراقرة  (1)، محمد اياد ملك "جنجي" (1)، ريف مسيكا (1)، ايلون اليميلخ (1). 

جنجي محاميد لاعب هبوعيل ام الفحم أعرب عن سعادته وفرحته من تحقيق هذا الفوز مشيرا الى أنّ فريقه قدمه أداء رفيع المستوى استحق عليه حصد نقاط المباراة الثلاثة مقدم شكره العميق لجميع لاعبي الفريق على ادائهم المميز، وايضا للجمهور الفحماوي العريق على دعمهم لنا وتشجيعهم طيلة دقائق المباراة رغم الطقس البارد، متمنيا أن يستمر الفريق بحصد الانتصارات والنقاط. 

والجدير بالذكر ان  ادارة هبوعيل ام الفحم كرمت  قبل انطلاق المباراة  كل من: بلال ظاهر مندوب عن رئيس بلدية ام الفحم السابق الشيخ خالد حمدان، والدكتور سمير صبحي محاميد رئيس بلدية ام الفحم المنتخب، ومحمود جبارين (تك تك) رئيس مجلس طلعة عارة الجديد، والمحامي طارق زياد ابو جارور، ولاعب الفريق الفحماوي ماهر جبارين ولاعب طبريا ابن ام الفحم عبد جبارين، واياد عيسى  اغبارية، فيصل نصري، طارق صرصور من كفر قاسم.




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