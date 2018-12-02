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بيتان: انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في مايو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرّح رئيس الائتلاف الحكومي السابق، والقيادي في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل دافيد بيتان، السبت، أن الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو "لن يصمد كثيرا" مرجحا اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر أيار/مايو المقبل.


وقال بيتان الذي استقال من منصبه بسبب خضوعه للتحقيقات حول شبهات فساد تحوم حوله، إن "الانتخابات ستكون في شهر مايو"، مضيفا أنه اعتقد في بداية الأمر أن الانتخابات المبكرة ستكون في آذار المقبل، مشيرا الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هو من أصر على أن تكون الانتخابات في هذا الموعد وليس في مارس".  وكان الائتلاف الحكومي في إسرائيل شهد أزمة حادة كادت تودي الى انتخابات مبكرة، في أعقاب استقالة وزير الأمن افيغدور ليبرمان من منصبه، ومن ثم تهديد حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه نفتالي بينيت من الانسحاب من الحكومة إذا لم يتم منحه حقيبة الأمن بدلا من نتنياهو، إلا أن بينيت في نهاية المطاف تراجع عن مطالبه وقرر الاستمرار في الائتلاف بعدما رفض نتنياهو إعطائه حقيبة الأمن.

ويقود نتنياهو الآن ائتلافا حكوميا ضيقا يتشكل من 61 عضو كنيست من أصل 120 بعد انسحاب كتلة "يسرائيل بيتينو" التي يتزعمها ليبرمان من الائتلاف. وسيجد الائتلاف الحكومي باستمرار تمرير مشاريع قوانين في الكنيست كون أن أي تغيب لأعضاء الائتلاف عن الجلسات كفيل بإسقاط مشاريع القوانين المقترحة.
بيتان: انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في مايو




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