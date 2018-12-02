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سولاري يشعر بالرضا تجاه إيسكو ويمدح يورنتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثنى سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على لاعبيه بعد الفوز بهدفين دون رد، اليوم السبت، على حساب فالنسيا، في إطار الليجا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الضغط كان على الطرفين، في الشوط الثاني، فالنسيا قرر المخاطرة والتقدم إلى الأمام من أجل إدراك التعادل".
وتابع "المنافسة رائعة بين ماركوس يورنتي وكاسيميرو، وهذا ما يجعل الفرق الكبيرة أكثر صلابة، لأنها تلعب في عدة بطولات".
ونوه "هناك العديد من المباريات المقبلة، من الجيد بأن يكون ماركوس يورنتي جاهز وسعيد للمشاركة".
وأضاف "جاريث بيل كان مرهقا وعانى من بعض الانزعاجات، قدم مجهودًا كبيرًا أمام إيبار ثم روما، من الطبيعي أن يكون متعبًا".
وواصل "الجمهور يطلب المزيد من الجميع، لكن يجب أن أركز على اللاعبين الذين قدموا مجهودًا كبيرًا مثل كريم بنزيما ويورنتي وفاسكيز وكورتوا، بالإضافة للمدافعين والأجنحة والجميع".
وبشأن مشاركة إيسكو، أجاب المدرب سولاري بقوله "أشعر بالرضا عنه وعن الجميع".
وأثنى المدرب الأرجنتيني، على اللاعبين الشباب الذين شاركوا في المباراة بقوله "هم مستقبل ريال مدريد، وأيضًا يجب أن يكونوا من الحاضر".
سولاري يشعر بالرضا تجاه إيسكو ويمدح يورنتي




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