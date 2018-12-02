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ثقب اطارات سيارات في كفرقاسم والاشتباه بعملية تدفيع الثمن



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اقدم مجهولون فجر اليوم الاحدث بثقب اطارات عشرات السيارات في احد احياء مدينة كفرقاسم بالاضافة لكتابة عبارات عنصرية على احد الجدرات وهناك شبهات ان الحديث يدور عن عملية تدفيع الثمن .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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