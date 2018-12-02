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ريال مدريد يستعيد توازنه بإسقاط فالنسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعاد ريال مدريد، نغمة الانتصارات في الليجا، بالفوز بهدفين دون رد، اليوم السبت، على ضيفه فالنسيا، في إطار الجولة الـ 14 من عمر البطولة.


سجل الهدف الأول لريال مدريد، دانييل واس لاعب فالنسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، فيما حمل الهدف الثاني، توقيع لوكاس فاسكيز في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

أول تهديد كان عبر ريال مدريد، حيث سدد كريم بنزيما، كرة يسارية مرت بجانب مرمى فالنسيا في الدقيقة 3.

وافتتح ريال مدريد، التسجيل في الدقيقة 8، نتيجة استغلال خطأ دفاعي، لتذهب الكرة إلى المدافع دانييل واس، الذي أودعها الشباك، بالخطأ في مرماه.


واستمرت الأخطاء من جانب فالنسيا، حيث مرر الحارس نيتو كرة بالخطأ، وصلت إلى فاسكيز، الذي مرر إلى زميله داني سيبايوس الذي بدوره سددها، لكن ارتطمت بأحد المدافعين في الدقيقة 24.
وبدأ فالنسيا، رحلة البحث عن هدف التعادل، بتسديدة قوية من كيفن جاميرو في الدقيقة 27، لكنها مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا.
ومنع نيتو، جاريث بيل من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث سدد النجم الويلزي، كرة بقدمه اليسرى، تصدى لها حارس الخفافيش في الدقيقة 29.
أما ثاني تهديد للخفافيش في المباراة، جاء بتسديدة من باريخو، لكن الحارس تيبو كورتوا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 31.


وحاول كريم بنزيما، مضاعفة النتيجة للميرنجي، بتسديد كرة قوية على يمين الحارس نيتو، لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 36.
واستمر المد المدريدي بتسديدة قوية من أقدام الويلزي جاريث بيل، لكنها مرت أعلى مرمى الخفافيش في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، بدأ فالنسيا تهديد مرمى كورتوا، حيث انطلق سولير، وسدد كرة على يمين الحارس البلجيكي، الذي أمسك بها في الدقيقة 49.
وأهدر سانتي مينا، أخطر فرصة لفالنسيا في المباراة، حيث مرر باريخو، كرة في عمق دفاع ريال مدريد، استلمها مينا الذي سدد الكرة، أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 53.


ورد ريال مدريد بتهديد مرمى الخفافيش، حيث سدد كريم بنزيما، كرة رأسية، لكنها مرت بجانب مرمى نيتو في الدقيقة 54، ثم تسديدة من لوكا مودريتش في الدقيقة 55.
وقرر سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، إشراك ماركو أسينسيو بدلًا من جاريث بيل، ثم فيدي فالفيردي بدلًا من لوكا مودريتش، وأخيرًا إيسكو بدلًا من داني سيبايوس.
واستمر مسلسل إهدار الفرص لفالنسيا، حيث نفذ دانيال باريخو، ركلة حرة غير مباشرة، لتصل الكرة إلى جابريل باوليستا، الذي سدد بعيدًا عن مرمى ريال مدريد في الدقيقة 64.
من جانبه دفع مارسيلينو مدرب فالنسيا، بتغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك بيتشيني وكوندوجبيا بدلًا من دانييل واس وكوكلين، وبعدها بدقائق أشرك باتشواي بدلًا من كيفن جاميرو.


وأهدر ماركو أسينسيو، أخطر فرصة لريال مدريد في الشوط الثاني، حيث استقبل كرة أمام المرمى، لكنه سدد في اتجاه المدافع بيتشيني في الدقيقة 72.
وسجل لوكاس فاسكيز، الهدف الثاني لريال مدريد، بتسديدة على يسار الحارس نيتو، بصناعة من كريم بنزيما في الدقيقة 83.
وفشل لاعبو فالنسيا، في تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من المباراة، ليحسم الميرنجي الثلاث نقاط لصالحه.




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