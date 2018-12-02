اسرائيل:, التفاهمات, مع, حماس, تحتاج, وقتا, للتنفيذ,

قالت مصادر اسرائيلية انه ووفقا للتفاهمات بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر ، فمن المفترض أن تقوم حماس بنشر قواتها لتقليص التظاهرات الاسبوعية على الحدود ، بما في ذلك محاولة لمنع اطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة.

في مقابل التفاهمات، يقول موقع "واللاه" العبري فان إسرائيل وافقت على نقل الاموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة، كما انه من المفترض أن يقوم ضباط المخابرات المصرية بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة.واضاف الموقع العبري ان عدد المتظاهرين الجمعة الماضية قدر بحوالي 11،000 متظاهر ، على الرغم من التفاهمات ، وشهدت الحدود مواجهات ورد الجيش باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص اسفر عن وقوع اصابات، لكن ومنذ ثلاثة أسابيع لم يُقتل أي متظاهر.وتابع الموقع الاسرائيلي انه وتجنبا للانتقادات ستأخذ حماس وقتاً لتقليص المظاهرات.في غضون ذلك ، في الأيام القادمة ، من المتوقع أن يقوم القطريون بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس ، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار.ووفقًا لمصادر أمنية اسرائيلية قالت": ليس من الواضح متى وكيف سيتم نقل الدفعة الثانية من الاموال . بالإضافة إلى ذلك ، تثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تحويل الأموال القطرية من خلال معبر بيت حانون، وماذا سيفعل رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو إذا دخلت الأموال إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؟ هل سيعارض هذه العملية وينتقدها؟ في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. ختم الموقع الاسرائيلي.