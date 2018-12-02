تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسرائيل: التفاهمات مع حماس تحتاج وقتا للتنفيذ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت مصادر اسرائيلية انه ووفقا للتفاهمات بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر ، فمن المفترض أن تقوم حماس بنشر قواتها لتقليص التظاهرات الاسبوعية على الحدود ، بما في ذلك محاولة لمنع اطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة.


في مقابل التفاهمات، يقول موقع "واللاه" العبري فان إسرائيل وافقت على نقل الاموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة، كما انه من المفترض أن يقوم ضباط المخابرات المصرية بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة.

واضاف الموقع العبري ان عدد المتظاهرين الجمعة الماضية قدر بحوالي 11،000 متظاهر ، على الرغم من التفاهمات ، وشهدت الحدود مواجهات ورد الجيش باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص اسفر عن وقوع اصابات، لكن ومنذ ثلاثة أسابيع لم يُقتل أي متظاهر.

وتابع الموقع الاسرائيلي انه وتجنبا للانتقادات ستأخذ حماس وقتاً لتقليص المظاهرات.

في غضون ذلك ، في الأيام القادمة ، من المتوقع أن يقوم القطريون بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس ، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار.

ووفقًا لمصادر أمنية اسرائيلية قالت": ليس من الواضح متى وكيف سيتم نقل الدفعة الثانية من الاموال . بالإضافة إلى ذلك ، تثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تحويل الأموال القطرية من خلال معبر بيت حانون، وماذا سيفعل رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو إذا دخلت الأموال إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؟ هل سيعارض هذه العملية وينتقدها؟ في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. ختم الموقع الاسرائيلي.
اسرائيل: التفاهمات مع حماس تحتاج وقتا للتنفيذ




كلمات متعلقة

اسرائيل:, التفاهمات, مع, حماس, تحتاج, وقتا, للتنفيذ,

تابعونــا

بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة 2018-12-17 | 18:14:52

صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...

"فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن "فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن 2018-12-16 | 19:18:29

أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس 2018-12-16 | 14:54:33

يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...

حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة 2018-12-16 | 10:45:18

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...

اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" 2018-12-15 | 21:13:44

اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...

الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا 2018-12-13 | 23:04:20

كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله...

اصابة فتاه من دير الاسد بحادث طرق على طريق الجامعه الامريكية جنين اصابة فتاه من دير الاسد بحادث طرق على طريق الجامعه الامريكية جنين 2018-12-12 | 18:36:45

تم نقل شابة من دير الاسد للمشفى لتلقي العلاج حيث وصفة الاصابة بالمتوسطه اثر...

السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية 2018-12-10 | 23:43:22

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع...

الأسد: دواء ما نمرّ به في جعبة عدو وتجربة صديق! الأسد: دواء ما نمرّ به في جعبة عدو وتجربة صديق! 2018-12-10 | 10:21:04

رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن المنطقة العربية تمر بأزمة "هوية"، قال إنها "سلاح...

فرنسا تطالب اسرائيل برفع الحصار عن غزة فرنسا تطالب اسرائيل برفع الحصار عن غزة 2018-12-08 | 06:48:06

طالب رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الجمعة، بـ رفع الحصار الإسرائيلي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى شركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع ايناس زريقي شقيقة المرحوم محمد كفر كنا مظاهرة العين دوار ضد العنف الجريمة القتلراهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها شاحنتين سيارة حادث طرق مروع اصابة امرأة علقت داخل مستشفى طواقم اطفاء انقاذ المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون مطاردة بوليسية اعتقال شاب فتاة القرية قوات كبيرة الرينة طائرة جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء اعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com