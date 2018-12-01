طمرة:وقفة احتجاجية رفضاً للعنف والجريمة

شارك العشرات في وقفة احتجاجيةرفضاً للعنف المستشري في مجتمعنا ..وتضامناً مع ضحايا جرائم الابرياء من بنات وابناء مجتمعنا بمبادرة فرع الحزب الشيوعي والجبهةالديمقراطية فرع طمرة .



رفع المشاركين الاعلام السوداء والشعارات التي تعبر عن رفض مجتمعنا للعنف وتدعو للتسامح والمحبة والنقاش الحضاري وتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على لُحمة ابناء مجتمعنا .. وتدعو الشرطة والجهاز القضائي للحزم في معاقبة الجانين.



هذا وقد شارك العشرات من ابناء مدينة طمرة ورئيس البلدية الدكتور سهيل ذياب واعضاء البلدية السيد عامر ابو الهيجاء نائب رئيس البلدية والسيد صالح الشيخ حجازي القائم باعمال رئيس البلدية والسيد نضال عثمان العضو المنتخب الجديد في البلدية..



هذا وقد اضاء المشاركين الشموع تضامناً مع ضحايا العنف واستنكاراً لجرائم القتل التي تحصد ارواح شابات وشبان ابرياء والتي كان اخرها وابشعها مقتل الشابة يارا ايوب من الجش .