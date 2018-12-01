دير, الاسد, تفجع, بوفاة, الشابة, شادية, سعيد, عمر, 26, عاما, بعد, صراع, مع, المرض,

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انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...
انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...
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غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...
فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى...
بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو...
توفي قبل قليل الطبيب وائل شكيب جهشان في الاربعينات من عمره من سكان مدينة النارصرة...
انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة ريا علي ابو سمحة حرم عبد الرؤوف ابو...