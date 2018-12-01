دير, الاسد, تفجع, بوفاة, الشابة, شادية, سعيد, عمر, 26, عاما, بعد, صراع, مع, المرض,

انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة شادية سعيد احمد عبد الشيخ عمر من دير الاسد ، عن عمر يناهز 26 عاما بعد صراع مع المرض.

وسيشع جثمانها الطاهر الى مثواه الاخير اليوم السبت الساعة السابعة مساء في المقبرة القديمة في دير الاسد .انا لله وانا اليه راجعون .