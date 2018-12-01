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دير الاسد تفجع بوفاة الشابة شادية سعيد عمر 26 عاما بعد صراع مع المرض



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 انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة شادية سعيد احمد عبد الشيخ عمر من دير الاسد ، عن عمر يناهز 26 عاما بعد صراع مع المرض.


وسيشع جثمانها الطاهر الى مثواه الاخير اليوم السبت الساعة السابعة مساء في المقبرة القديمة في دير الاسد .
انا لله وانا اليه راجعون .




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