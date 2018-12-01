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اهالي عرابة يتظاهرون ضد العنف والجريمة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تلبية لمبادارة الحراك الشبابي في عرابة تظاهر العشرات من اهالي عرابة من النساء والرحال بحضور اعضاء بلدية عرابة عائشة نجار وسامر عاصله واحمد نمارنه وعلي الحلو عند دوار الفانوس وسط اضاءة الشموع على ارواح ضحايا القتل المستشري باسمائهم  يارا ايوب,زيد عاصله وفهد وحافظ وهم يحملون الشعارات المنددة بالعنف جاء فيها :"التسامح والمحبة اساس الحياة" و "لا شرف ولا بطولة في الجريمة " و "احموني ولا تؤذوني ".


عائشة نجار عضو البلدية :لا يكفي الاستنكار والاحتجاج بل على المسؤولين اعداد برامج لمكافحة العنف واستئصالة من مجتمعنا العربي ندفن ضحية ونصبح بضحية اخرى كفى كفى كفى .




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