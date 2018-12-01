تخريج, الفوج, الثاني, لعالمات, المستقبل, من, سخنين,

وسط اجواء احتفالية، وبمشاركة مدير قسم التربية والتعليم الاستاذ نبيه ابو صالح ومدير مدرسة البيان الاستاذ عفيف خلايلة والدكتورة سهام حمزه مركزة المشاريع العلمية في سخنين، وثلة من المعلمات.

تم تخريج عالمات المستقبل من ثمانية بلدان عربيه في كلية اورط براودة كرمئيل. الامر الذي اعطى هذا الحضور الدافعية، والتشجيع للعالمات كما تعودن دائماوانتدبت الدكتورة سهام بالقاء كلمه ملخصه نيابة عن المركزات، حيث كان للكلمات، وقع مؤثر حيث امتزج فيها الانتماء للمشروع والشوق للطالبات الخريجات اللواتي سيخرجن الى الحياة قاب قوسين او ادنى.وخاطبت د. حمزة في كلمتها العالمات طالبة منهنّ ان تؤمنّ بقدراتكنّ وان لا يقف امام تحقيق اهدفكن اي عائق، لا تخفنّ من الفشل او التمييز بل سارعن بكل قواكن من اجل شق مسيرتكن التعليمية، متمنية ان تكون من بينكن المهندسة والطبيبة، والباحثة، وصاحبة الشركة، وربما عضو الكنيست، اوالوزيرة.كما شارك بالاحتفال الطالبة الجامعية، رلى شلاعطة والطالبة مرح خلايله من سخنين اللتين يدرسن هندسة الكهرباء في التخنيون، علما ان الطالبتان هن خريجات الفوج الاول لمشروع عالمات المستقبل، فتحدثن عن مساهمة وتحفيز المشروع في اختيار مجال الهندسة غير المطروق عند الاناث. كما شد الخريجات حصول الجامعيات على منحة تميز من التخنيون بفضل تحصيلهم العالي وكذلك سيرتهم الذاتية، التي اعطت القدوة والتوجه الايجابي في نفوس الخريجات من عالمات المستقبل.وتخلل الاحتفال عرض لمسيرة العمل والانجازات للعالمات خلال 3 سنوات وبرز منها حصول عالمات سخنين على المرتبة الاولى في مسابقة ساعة يرمجة، التي بادرت اليها شركة مايكرو سوفت، وكذلك المرتبة الاولى في مسابقة اللغة الإنجليزية ودمجها بالبحث العلمي. وفي نهاية الحفل استلمت الخريجات شهادة انهاء المشروع من قبل وزارة العلوم .