تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تخريج الفوج الثاني لعالمات المستقبل من سخنين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



وسط اجواء احتفالية، وبمشاركة مدير قسم التربية والتعليم الاستاذ نبيه ابو صالح ومدير مدرسة البيان الاستاذ عفيف خلايلة والدكتورة سهام حمزه مركزة المشاريع العلمية في سخنين، وثلة من المعلمات.


  تم تخريج عالمات المستقبل من ثمانية بلدان عربيه في كلية اورط براودة كرمئيل. الامر الذي اعطى هذا الحضور الدافعية، والتشجيع للعالمات كما تعودن دائماوانتدبت الدكتورة سهام بالقاء كلمه ملخصه نيابة عن المركزات، حيث كان للكلمات، وقع مؤثر حيث امتزج فيها الانتماء للمشروع والشوق للطالبات الخريجات اللواتي سيخرجن الى الحياة قاب قوسين او ادنى.

وخاطبت د. حمزة في كلمتها  العالمات طالبة منهنّ ان تؤمنّ بقدراتكنّ وان لا يقف امام تحقيق اهدفكن اي عائق، لا تخفنّ من الفشل او التمييز بل سارعن بكل قواكن من اجل شق مسيرتكن التعليمية، متمنية ان تكون من بينكن المهندسة والطبيبة، والباحثة، وصاحبة الشركة، وربما عضو الكنيست، اوالوزيرة.

كما شارك بالاحتفال الطالبة الجامعية، رلى شلاعطة والطالبة مرح خلايله من سخنين اللتين يدرسن هندسة الكهرباء في التخنيون، علما ان الطالبتان هن خريجات الفوج الاول لمشروع عالمات المستقبل، فتحدثن عن مساهمة وتحفيز المشروع في اختيار مجال الهندسة غير المطروق عند الاناث. كما شد الخريجات حصول الجامعيات على منحة تميز من التخنيون بفضل تحصيلهم العالي وكذلك سيرتهم الذاتية، التي اعطت القدوة والتوجه الايجابي في نفوس الخريجات من عالمات المستقبل.

وتخلل الاحتفال عرض لمسيرة العمل والانجازات للعالمات خلال 3 سنوات وبرز منها حصول عالمات سخنين على المرتبة الاولى في مسابقة ساعة يرمجة، التي بادرت اليها شركة مايكرو سوفت، وكذلك المرتبة الاولى في مسابقة اللغة الإنجليزية ودمجها بالبحث العلمي. وفي نهاية الحفل استلمت الخريجات شهادة انهاء المشروع من قبل وزارة العلوم .  




كلمات متعلقة

تخريج, الفوج, الثاني, لعالمات, المستقبل, من, سخنين,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع مسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد مصرع قتيلا عربيا 93 حوادث طرق قاتلة منذ بداية العام 2015حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةالنادي الرياضي الطيرة الشعاع كفر قاسم ارتقاء الى الدرجة الاولى احتفالات رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاوفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com