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الناصرة:ماما فيوليت تحتفل بالميلاد مع الاطفال للعام الثلاثين على التوالي



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للسنة الثلاثين على التوالي، تواصل السيدة فيوليت زكريا (ماما فيوليت) لتنظيم حفل ميلادي مميز، تدعو اليه الأطفال من حي شيكون العرب ومن كل مكان، لتعريفهم على المعاني الروحية لعيد الميلاد المجيد، بحيث لا يقتصر العيد على الرموز فقط كالشجرة والمغارة والملابس الجديدة.


وشارك في الاحتفال عشرات الأطفال والاهالي من مختلف انحاء مدينة الناصرة الذين رنّموا ورتلوا ورقصوا على الاغاني الميلادية، وفي الختام حصلوا على هدية من شيخ العيد بابا نويل.

وتجدر الاشارة الى ان فيوليت زكريا هي امرأة شارفت على التسعين من عمرها ولا تزال تعمل على تنظيم واحياء الحفلات للأطفال والمسنين في دور العجزة بالمدينة في فترة عيد الميلاد. 

ومن المفارقات ان بعض الاطفال الذين شاركوا في احتفال اليوم، كان آباؤهم قد احتفلوا في نفس المنزل مع ماما فيوليت.




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