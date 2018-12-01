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فوز خارجي هام لاتحاد ابناء سخنين على بني يهودا تل ابيب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزا خارجيا مهما على فريق بني يهودا تل ابيب بالنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدرجة العليا لكرة القدم على استاد هموشفا في بيتح تكفا .


الفريق السخنيني بقيادة المدرب الجديد عمير تورجمان حقق الفوز بعد فترة طويلة من هدف سجله المهاجم شلومي ازولاي , التغيير بات واضحاً على الفريق السخنيني حيق قدم الفريق اداء رائع .
فوز خارجي هام لاتحاد ابناء سخنين على بني يهودا تل ابيب




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