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الناصرة:العشرات يتظاهرون ضد جرائم القتل والعتف امام مباني الحكومة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات عصر اليوم السبت امام المباني الحكومية في الناصرة تنديدا بجرائم القتل والعنف المستشري في الأونة الاخيرة وخاصة قضية مقتل الفتاة يارا ايوب من الجش .


الوقفة الاحتجاجية بتنظيم عدة جمعيات نسائية , حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة.




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