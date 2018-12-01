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سلطة الإطفاء والانقاذ تحتفل بتخريج دفعة جديدة من رجال الإطفاء بينهم من أبناء المجتمع العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقيم احتفال في مدينة ريشون لتسيون بتخريج دفعة جديدة من رجال الاطفاء والانقاذ، من بينهم العديد من ابناء المجتمع العربي، وذلك بحضور قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سمحي، الذي كان قد قرر زيادة نسبة المجندين من ابناء الوسط العربي في السلطة من 10% إلى 14%.


وجرى الاحتفال بحضور رجال الإطفاء والانقاذ الجدد، عائلاتهم وقيادة سلطة الاطفاء والانقاذ، علما أنّه تمّ اختيار هؤلاء المجندين وعددهم 140 من بين 5000 مرشح لهذه الوظيفة.

من جهته، أكّد كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ أنّ "سلطة الاطفاء والانقاذ بتوجيه من مكتبه وبقرار من الجنرال ديدي سيمحي تعمل على اعداد الترتيبات لتجنيد العشرات من ابناء الوسط العربي بسلطة الإطفاء والانقاذ ليخدموا في المحطات الجديدة التي تقام حاليا ببلدة حورة في النقب وفي شرقي القدس ومدينة عرابة".




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