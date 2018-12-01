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الطيبي يشارك الصيادين مظاهرتهم في رأس الناقورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتابع النائب أحمد الطيبي، القائمة المشتركة – العربية للتغيير ، منذ فترة قضية الصيادين في منطقة رأس الناقورة، حيث طرح قضيتهم التي بموجبها أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق عن منطقة تواجدهم كمنطقة محمية يُمنع صيد الأسماك فيها وبالتالي منعهم من ممارسة الصيد، من خلال الكنيست ووزارة البيئة. 


وبدعم ومشاركة النائب الطيبي تظاهر يوم الجمعة صيادون عرب ويهود رافضين قرار منع الصيد في منطقة رأس الناقورة، وقال الطيبي في كلمته التي ألقاها في المظاهرة : البحر للجميع، وطرحت قضيتكم  في جلسات الكنيست وكذلك على وزير البيئة زئيف الكين، وانا هنا معكم لأن صيد الأسماك الرياضي لا يشمل ضررا على البحر وانما الصيد التجاري، وانتم فقط تقومون برياضة وهواية. الطبيعة التي نحبها نحن أول مَن نحافظ عليها ومن حقنا ان نتمتع بها.  

ورحّب الصيادون بالطيبي وشكروه على مساعيه على أمل أن يُعاد الوضع إلى ما كان عليه ويُفتح المجال أمام ممارسة هذه الرياضة . 




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