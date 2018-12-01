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دول خليجية تعزي بوفاة بوش الأب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدمت دول خليجية العزاء للولايات المتحدة بوفاة الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، صباح السبت، عن عمر 94 عامًا.


وفي برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استذكر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح مواقف "بوش الأب" تجاه بلاده، ووصفها بـ"التاریخیة المشرفة والشجاعة".

وأوضح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن الراحل "رفض الاحتلال العراقي (عام 1990)، منذ الساعات الأولى، وشكل تحالفًا دوليًا بتفویض من الأمم المتحدة، حتى تم تحریر الكويت".

بدوره بعث سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، برقية إلى ترامب، أعرب فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسرة الفقيد والشعب الأمريكي"، وفق وكالة الأنباء المحلية.

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تعازيه إلى ترامب، وفق وكالة الأنباء المحلية، مشيرة إلى رسائل مواساة مشابهة صادرة عن كل من أمير دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وكان بوش الأب الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة (1989- 1993)، واستحوذت قضايا الشرق الأوسط على جانب كبير من اهتمامات إدارته، وخاض بين عامي 1990 و1991 حرب الخليج الثانية لمواجهة غزو العراق للكويت.

وتدهورت صحته مؤخرًا، ولم يعد قادرًا على الظهور في مناسبات عامة، وتوفي صباح السبت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وفق بيان صادر عن نجله، جورج دبليو بوش، الذي كان أيضًا رئيسًا للبلاد لدورتين (2001-2009).

وقال بوش الابن في بيانه: "نشعر بالأسى للإعلان عن وفاة والدنا عن عمر ناهز 94 (..) كان ذو شخصية قوية، وأفضل أب يتمناه كل الأبناء".
دول خليجية تعزي بوفاة بوش الأب




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