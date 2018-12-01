اصابات, اثر, استنشاق, غاز, الفلفل, خلال, حفل, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمد داوود الحمراء أن الطواقم الطبية استنفرت ظهر اليوم الى احد احياء مدينة حيفا بعد بلاغ عن اصابة 12 شخصاً بينهم اطفال اثر استنشاق غاز الفلفل , وذلك خلال حفل عيد ميلاد في احد الاحياء على ما يبدو".

وأضاف البيان أنه تم نقل 12 مصاباً (12-15عاما)وعائلاتهم الى مستشفيات رمبام والكرمل لاستكمال العلاج حيث وصفت اصاباتهم بالطفيفة .