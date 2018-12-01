وضعية, إيسكو, تسيل, لعاب, الإنجليز,

تتأهب عدة أندية إنجليزية، للانقضاض على إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات التي يعيشها مع الميرنجي.

ويعاني إيسكو من عدم اعتماد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عليه، واستبعاده مؤخرًا من مواجهة روما بدوري الأبطال، ويدرس اللاعب الرحيل.وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن توتنهام ومدربه ماوريسيو بوكيتينو الأكثر اهتماما بخدمات إيسكو.وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي يتابعان أيضًا موقف إيسكو عن قرب.وأفاد التقرير، بأن تشيلسي تواصل مع وكلاء اللاعب بالفعل، ومانشستر سيتي مهتم به منذ فترة، وتوتنهام كان قريبا من ضمه قبل عامين.