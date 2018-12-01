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محفظة ذكية ضد السرقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إن الشعور بالضيق الذي يعقب فقد المحفظة ربما بات مألوفاً للبعض، ولكن لحسن الحظ هناك الكثير من الخيارات والتقنيات الحديثة، التي تم تطويعها مؤخرا للمساعدة في سهولة العثور على ما يفقد من المتعلقات الشخصية.


وبحسب موقع "New Atlas"، فإن المحفظة Ekster 3.0، هي الجيل الثالث والأحدث من المحفظة المضادة للسرقة والفقد ذائعة الصيت، والتي تم تزويدها، بالإضافة إلى خاصية التحكم فيها بصوت مالكها وآلية صرف البطاقات الذكية، بالكثير من المزايا المفيدة.

وتم الإعلان لأول مرة عن منتجات شركة Ekster الهولندية في عام 2015 عندما ظهرت لأول مرة في منصة Kickstarter لجمع الإسهامات التمويلية، وكان هناك حماس ملحوظ للمحفظة الذكية آنذاك.

وجرى تصنيع محفظة Ekster 3.0، المزودة بخاصية تحديد هوية صاحبها عن طريق تمييز صوته بواسطة موجات الراديو، من الجلد الطبيعي وتسع 12 بطاقة على الأقل. ويمكن الوصول إلى 6 من هذه البطاقات دون حاجة لفتح المحفظة، بفضل آلية الزناد التي تعرض مجموعة مختارة من البطاقات من الطرف العلوي، بمجرد الضغط على زر صغير لتسهيل التقاطها.
تعقب بواسطة GPS

ويتوفر بداخل المحفظة بطاقة تتبع وتعقب تعمل بنظام تحديد المواقع GPS، المصممة خصيصا بالتعاون مع شركة Chipolo، ولا يزيد سمكها عن ربع سنتيمتر. وتعمل بطاقة التعقب بالطاقة الشمسية، حيث يتم شحن شريحة البطاقة في 3 ساعات من ضوء الشمس، بما يكفي للاستخدام لمدة شهرين، وبما يسمح بتعقب موقع المحفظة في جميع أنحاء العالم.
ويتم الاتصال بين الهاتف الذكي والمحفظة من خلال بلوتوث 4.2، لمسافة تصل إلى 60 مترا، كما يوجد لهذه الخاصية ميزة عملية وهي إصدار جرس تنبيه عبر الهاتف الذكي إذا خرجت المحفظة عن النطاق.

ويمكن لمالك المحفظة أيضاً تشغيل رنة تنبيه على جهاز التتبع من خلال هاتفه الذكي، وفي حالة ما إذا كانت مازالت مختفية ولم يمكن الوصول إليها، فسوف تكون أيضًا على نظام تحديد المواقع العالمي GPS التابع لشركة Chipolo، بما يعني أنه عندما يتواجد أي مستخدم لنظام Chipolo ضمن نطاق الموقع الذي تتواجد فيه المحفظة، سيتلقى المالك تحديثا من GPS بالموقع الجديد.
مساعد غوغل وأليكسا

كما يتوافق الجيل الثالث من محافظ Ekster مع مساعد #غوغل و #أليكسا، أي أنه إذا حدث وخرجت من بيتك مسرعا، ثم فوجئت أنك لا تستطيع العثور على محفظتك، فمن الممكن أن تتواصل من خلال هاتفك مع مساعد غوغل أو أليكسا بمنزلك، وتطلب من أي منهما أن يطلب من Chipolo بـ"الرن على المحفظة" لتشغيل صوت جرس المنبه، وبالتالي يمكنك أن تتفرغ على الفور لمتابعة مهام عملك دون انزعاج أو تشتت.

الصورة بلطف الموقع الرسمي لشركة Ekster
محفظة ذكية ضد السرقة




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