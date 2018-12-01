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ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة 30% في العالم خلال 2017



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بالحصبة زاد بنسبة 30% السنة الماضية مقارنة بالعام 2016 وتسبب المرض بوفاة 110 آلاف شخص.


وجاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول ميول مرض الحصبة في السنوات السبع عشرة الأخيرة، أن التقصير في التحصين تسبب بموجات حصبة في كل المناطق.

وشددت المنظمة في بيان على أن "عدد حالات الحصبة وصل إلى مستوى عال في العام 2017 إذ عرفت دول عدة موجات قوية وطويلة من هذا المرض".

وشهدت القارة الأميركية وشرق المتوسط وأوروبا أكبر زيادة في هذه الحالات فيما تراجعت الإصابات في منطقة وحيدة هي غرب المحيط الهادئ.

وقال مارتن فريده مدير دائرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية "نشهد انتقال العدوى بشكل كبير في دول لم تكن تشهد انتقال العدوى منذ سنوات وهذا مصدر قلق أكبر من زيادة عدد الإصابات. إنه مؤشر على أننا نتراجع".
وندّد فريده بإحجام بعض المجموعات عن تلقيح أطفالها باعتبار أن التلقيح يؤدي إلى مرض التوحد خصوصا.

وقالت الطبيبة سومايا سواميناثن المديرة العامة المعاونة المسؤولة عن برامج المنظمة الأممية "في غياب تدابير سريعة لتوسيع تغطية التلقيح ورصد الفئات التي لديها مستويات غير مقبولة في ما يخصّ تحصين الأطفال من الأمراض، قد تنسف الجهود المبذولة طوال عقود لحماية الأطفال من هذا المرض الخطر لكن الممكن تفاديه".

والحصبة مرض خطر تنتقل عدواه بسرعة ويمكن تجنّبه بجرعتين من لقاح "آمن وفعّال"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقد يؤدي هذا المرض إلى مضاعفات من الممكن أن تكون فتّاكة، بما فيها التهاب الدماغ والرئات وفقدان البصر. ويشتدّ خطر الحصبة خصوصا عند الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية أو ضعف الجهاز المناعي.
ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة 30% في العالم خلال 2017




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