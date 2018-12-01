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طواقم الاطفاء والانقاذ تخلّص عالقين جرّاء حادث طرق على شارع 55 في منطقة الضفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي -عمل طاقما إطفاء وإنقاذ على معالجة حادث طرق وقع صباح اليوم، السبت، على شارع 55 قرب بلدة "جين صافوط" الفلسطينية في الضفة الغربية، بين مركبتين. وتمكّن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص عالقين اثنين، وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة والآخر بالطفيفة، وتمّت إحالتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.




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