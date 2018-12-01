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وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة في طرعان



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تظاهر العشرات صباح اليوم السبت في بلدة طرعان ضد العنف والجريمة , بعد احداث العنف الكثيرة التي تجتاح المجتمع العربي في الأونة الاخيرة , منها مقتل الشابة يارا ايوب من الجش .


رفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف مطالبين الجهات المختصة بحل لهذه الافة , شارك في التظاهرة رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي .




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